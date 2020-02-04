Alişan'dan Demet Akalın'ın kızı Hira'ya duygusal sözler: Yanında olamadığım için pişmanım

Oğlu Burak ve Demet Akalın’ın kızı Hira’nın birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, şu sözleri paylaştı:

“Allah'ın bize en büyük nimetleri evlatlar…Yarın ilk kez Hira'nın yeni yaşını birlikte kutlayacağız.. Doğduğu an yanında olmam gerekirdi ama ben saçma bir gururla ve kızgınlıkla yanında olamadığım için pişmanım. Oysa ki annen benim çocuğum olduğunda beni mahçup etti. Şimdi sana söz veriyorum. Ne zaman ihtiyacın olursa dayın yanında olucak. Sağlıkla büyü ve İnşallah biz gelin olduğun günleri de hep birlikte görelim. Doğum günün kutlu olsun güzel Hira. Annenle,babanla ve sevdiklerinle nice güzel yaşların olsun.”

DEMET AKALIN’DAN YANIT GECİKMEDİ

Şarkıcı Demet Akalın ise Alişan'ın bu paylaşımına, "Canım kardeşim dert ortağım kardeşler arasında olmaz kırgınlık... inşallah sağlık versin hepimizin tüm evlatlarına sen gerçi büyüteceksin aileyi ben tekte kalıyım kanki ya" yanıtını verdi.