Alişan'dan Buse Varol'a 600 bin liralık sürpriz

Mayıs 2018'de evlenen Alişan ve Buse Varol, Şubat'ta oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Hiçbir masraftan kaçınmayan Alişan, doğum hediyesi olarak eşine BMW marka bir cip hediye etmişti. Alişan, şu sıralar eşine aldığı hediyelerle gündemde... Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre eşine doğum günü hediyesi olarak da Gucci marka bir çanta alan sanatçı, bu hediye için 25 bin lira ödemişti. Alişan, şimdilerde ise eşine büyük bir sürpriz yapmış. Oturdukları sitenin otoparkında gördükleri bir arabayı çok beğenen ikili, daha sonra arabayı internetten incelemiş.

ŞOKE OLMUŞ!

Alişan, eşine 600 bin liralık arabayı hediye etmiş. Beğendikleri Jaguar F-Pace marka aracı 3 gün sonra kapısında gören Varol, büyük bir şok yaşamış.



