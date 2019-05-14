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Alişan'dan Başkan Erdoğan'a tam destek: Daha güzel olacak

Alişan'dan Başkan Erdoğan'a tam destek: Daha güzel olacak

Ünlü şarkıcı Alişan, Başkan Erdoğan'a olan desteğini her defasında göstermeye devam ediyor. Instagram hesabından Başkan Erdoğan'ın 'daha güzel olacak' sözlerini söylediği videoyu paylaşan Alişan, video üzerine 'daha güzel olacak' sözünü de ekledi.

Ünlü şarkıcı Alişan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, her şey çok güzel olacak diyen bir kadına, 'daha güzel olacak' cevabını verdiği videosunu Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve herkesin İstanbul için 'daha güzel olacak' dediği akşamda, ünlü şarkıcı Alişan da videoyu paylaşarak, 'daha güzel olacak' diyen isimlerden biri oldu ve Başkan Erdoğan'ın yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Alişan daha önce de Başkan Erdoğan'ın doğum gününü Instagram hesabından bu sözlere kutlamıştı:
"Millet aşkına adanan bir ömür..Ömrünüz uzun,doğum gününüz kutlu olsun Sn Cumhurbaşkanım.. "
 

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