Alişan'dan 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşım yapmayan sanatçılara sert tepki!

Ünlü şarkıcı Alişan ise 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin herhangi bir paylaşım yapmayan sanatçıları hedef aldı. Sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayınlayan şarkıcı, "Sinemasını, dizisini, tiyatrosunu, konserini, kısacası Türk bayrağı altında para kazanıp, hala ses gelmeyen (!!) sanatçı abilerim, kardeşlerim, 2 gündür terörle mucadele için büyük bir operasyonda olan askerlerimiz için en azından bir Türk bayrağı paylaşmak hiç aklınızdan geçiyormu?" diye sordu.