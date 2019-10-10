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  3. Alişan'dan 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşım yapmayan sanatçılara sert tepki!

Alişan'dan 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşım yapmayan sanatçılara sert tepki!

Alişan'dan 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşım yapmayan sanatçılara sert tepki!

Başkan Erdoğan, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını dün duyurdu. Pek çok ünlü isim de sosyal medya hesabından Türk askerlerine destek mesajlarında bulundu.

Ünlü şarkıcı Alişan ise 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin herhangi bir paylaşım yapmayan sanatçıları hedef aldı. Sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayınlayan şarkıcı, "Sinemasını, dizisini, tiyatrosunu, konserini, kısacası Türk bayrağı altında para kazanıp, hala ses gelmeyen (!!) sanatçı abilerim, kardeşlerim, 2 gündür terörle mucadele için büyük bir operasyonda olan askerlerimiz için en azından bir Türk bayrağı paylaşmak hiç aklınızdan geçiyormu?" diye sordu.

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