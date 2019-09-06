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  3. Alişan'a büyük şok! 'Ara veriyoruz'

Alişan'a büyük şok! 'Ara veriyoruz'

Alişan'a büyük şok! 'Ara veriyoruz'

Alişan, şimdilerde sunuculuğunu yaptığı 'Ailecek Şaşkınız' programına ara vereceklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Alişan’ın sunduğu ‘Ailecek Şanslıyız’ programı istenilen reytingi alamadı. Çare arayışına geçen kanal, format değişikliğine gitmeye karar verdi. Programın bir süre olmayacağını Instagram hesabından duyuran Alişan, "Ailecek Şanslıyız’a kısa bir süre ara veriyoruz. Formatımızda bir takım değişiklikler yapıp en kısa sürede Tv8'de tekrar birlikte olacağız." dedi.

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