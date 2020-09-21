Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki 20 yıllık küslük sona erdi!

Merhum Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu 'Prestij Müzik', şimdinin ünlü isimleri Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan’ı zirveye çıkarmıştı.

O dönem aynı sahneyi paylaşan üçlü, şirketin iflasıyla ayrı yollara gitmişti. Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül ve Alişan büyük bir kavgaya tutuşmuş, magazin programları aracılığıyla birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunmuşlardı. Bu kavga üzerinden tam 20 yıl geçti ve ikili bu süre zarfında hiç bir araya gelmedi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İstanbul’dan İzmir’e giderken otoyolda büyük bir kaza geçiren Alişan ve ailesi, ölümden döndü. Manisa’da geçirdikleri kaza sonrası evlerine geri dönen ünlü çifti ziyaret edenlerden biri de Mahsun Kırmızıgül olmuş.

Ünlü sanatçı, kazayı duyar duymaz ortak dostları olan cemiyetin önde gelen isimlerinden Nadire İçkale’nin oğlu iş insanı Ozan İçkale’nin “böyle günde küslük olmaz” demesiyle, İçkale ile birlikte Alişan’ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitmiş.

Fakat Alişan’ın evde olmaması nedeniyle Kırmızıgül ve İçkale evin balkonunda eski dostunu beklemeye başlamış. Bir süre sonra Alişan eve dönüp de balkonda Mahsun Kırmızıgül’ü karşısında görünce şoke olmuş. Eski dostlar balkonda sıkıca birbirlerine sarılmış ve 20 yıllık küslük sona ermiş.