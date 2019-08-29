Alişan ve Buse Varol'un paylaştığı arabalı videoya ünlü şarkıcıdan gönderme!

Alişan akülü araba videosunu 'Tek rakibim THY,alırım anahtarını' notu ile paylaştı. Lerzan Mutlu videonun altına 'Sus aklıma araba kullanamaman geldi inşallah büyüyünce babası gibi dikkatsiz şöför olmaz' yorumu yaptı. Alişan da bu yoruma gülerek karşılık verdi.



