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  3. Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak'a beğeni yağdı! 'Her ezan sesinde Amin diyen bir oğlum var'

Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak'a beğeni yağdı! 'Her ezan sesinde Amin diyen bir oğlum var'

Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak'a beğeni yağdı! 'Her ezan sesinde Amin diyen bir oğlum var'

Alişan, Instagram hesabından oğlu Burak'ın bir videosunu paylaştı. "Her ezan sesinde Amin diyen bir oğlum var" diyen şarkıcının paylaşımına beğeni yağdı.

Yasemin DÖNGEL

Oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında hayatını birleştiren şarkıcı Alişan, geride bıraktığımız yıl ilk oğlu Burak'ı kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Oğlunun üzerine titreyen ve sosyal medya hesabından çoğu zaman Burak'la birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Alişan, bu kez takipçilerinin beğenisini kazanan bir videoyu Instagram hesabından paylaştı.

'HER EZAN SESİNDE AMİN DİYOR'

Alişan videoya, "Her ezan sesinde Amin diyen bir oğlum var çok şükür. Allah’ım hepsini bağışlasın" notunu düştü. Burak'ın sevimli halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü ve yorum yağmuruna tutuldu.


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