Alişan ve Buse Varol'un kızlarının ismi belli oldu

Alişan ile Buse Varol çiftinin ikinci bebeğinin ismi belli oldu. Kız bebek bekleyen ikili, Star TV'de hafta içi her sabah canlı yayınlanan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında bebeklerinin isminin Eliz olacağını ifade etti.

Çift doğumun ise şubat ayında gerçekleşeceğini dile getirdi.

ELİZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eliz sözcüğüne Arapça ve Farsça kaynaklarda da rastlanmaktadır. Eliz ismi, bazı metinlerde "emir veren prenses" anlamında kullanılmaktadır. İsmin anlamı, güzel, zarif ve güçlü kadınları çağrıştırır. Bu isim ile emir verme yetkisine sahip olan, hükümdarlık sahibi kadınlar da kastedilmektedir.