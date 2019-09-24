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  3. Alişan ve Buse Varol'un aşk dolu mesajları sosyal medyayı salladı!

Alişan ve Buse Varol'un aşk dolu mesajları sosyal medyayı salladı!

Alişan ve Buse Varol'un aşk dolu mesajları sosyal medyayı salladı!

İlişkileriyle sık sık gündeme gelen Alişan-Buse Varol çiftinin son mesajları olay oldu. Sosyal medyadan birbirlerine aşk dolu yorumlar yazan çifti görenler, 'Buse ve Alişan aşka geldi' dedi.

Alişan ve Buse Varol, Mayıs 2018'de dünyaevine girmiş ve subat'ta da oğulları Burak'ı kucaklarına almışlardı. Her yaptıkları hareketle ve paylaşımla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başaran çift, son olarak Instagram yorumlarıyla gündeme geldi.

"BEN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Alişan, sahneden bir fotoğrafını "İşimi seviyorum... Çok şükür ki sevdiğim işi yapıyorum" notuyla paylaştı. Fotoğrafın altına yorum yapan Buse Varol da, "Ben de seni seviyorum" dedi. Bu yorumu yanıtsız bırakmayan şarkıcı ise, "Ben daha çok aşkım" ifadelerini kullandı. İkilinin bu mesajlaşması ise sosyal medyaya damga vurdu.

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