Alişan ve Buse Varol'dan oğulları Burak'ın ilk doğum gününe gösterişli parti

Alişan ile eşi Buse Varol, oğulları Burak’ın 1. yaş gününü haftasonu ünlü bir otelde gerçekleşti. Partiye, çiftin akrabaları dışında Demet Akalın, Çağla Şikel, Özlem Yıldız gibi isimler de katıldı.

Mekanda çocuklar için Mickey Mouse konseptli oyun alanları yapıldı. Kaydırak, langırt, boğa güreşine kadar bir çok platform çocukları doyasıya eğlendirdi. Çift sahneye çıkarak oğulları için yaptıkları şarkıyı da seslendirdi. Ayrıca Alişan’ın, organizasyona 200 Bin TL ödediği öğrenildi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, “Burak’ın ilk yaşı… Şu an yaptığı şeyin farkına varamayacak ama ilerde izlediği zaman görsün” diye konuştu. Yazdığı şarkıyı anlatan Buse Varol ise, “Sabah 5 buçukta eve geldik. Şarkıyı yapmak için stüdyodaydık. Hiç bir ticari kaygı taşımadan yaptık. İlerde dinleyebileceği bir hatıra olsun diye yaptık” dedi.

AKALIN’IN PAHALI HEDİYELERİ

Burak bebeğe 5’i bir yerde takan Demet Akalın, Burak’ın bakıcısına da tek taş aldı. Pahalı hediyeleriyle dikkat çeken Akalın, doğum gününe de laf etmeden geçemedi. “Alişan kendine doğum günü yapmış. Artık bana geçirmezsiniz. Bugünkü organizasyon Kylie Jenner’dan daha güzeldi. Seneye benim bunu geçmem lazım” diye konuştu.