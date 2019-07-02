Buse Varol ve Alişan'dan bir ilk! Sevilen isimler...

Alişan ve Buse Varol ilk kez bir arada canlı yayına çıktı. Alişan ve eşi Buse Varol Kanal D’nin beğenilen magazin programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Alişan küs olduğu Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül tarafından açıklamalarda bulundu. Alişan, Özcan Deniz'in boşanma haberine üzüldüğünü ifede etti. Programın izleyicileri Alişan kimdir? Alişan’ın eşi Buse Tektaş Varol kimdir? sorularını aratmaya başladı..

ALİŞAN KİMDİR?

Serkan Burak Tektaş ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Henüz iki yaşındayken, İbrahim Tatlıses'in "Sabuha", İzzet Altınmeşe'nin "Maden Dağı" adlı türkülerini ezbere okurdu. Okul yıllarında öğretmenleri ders arasında Alişan'a türkü söyletirlerdi. Bu, liseyi bitirene dek sürdü. Alişan'ın en büyük amacı pilot olmaktı ancak ÖSS'den yeterli puanı kazanamayınca bu hayali suya düştü. Lise birinci sınıftayken, babasının maddi desteğiyle ilk kasetini yaptı. Ancak bunu, gerçek bir kaset çalışması olarak kabul etmiyor.

Dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, daha sonra firmanın diğer ortakları Mahsun Kırmızıgül ve Burhan Aydemir'in de desteğiyle ilk albümü Asik Oldum'u 8 Nisan 1996'da Piyasaya Cikarildi ve ünlü oldu.ikinci albümü 'Sana Bir Şey Olmasın'ı Eylül 1997'de piyasaya çıkardı.Albümün çıkış parçası "Kralı Gelse" adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Üçüncü albümünü Kara çadır adlı albümünü 23 Nisan 1998 yılında çıkarılmıştır. Alişan'ın dördüncü albümü Var Ya 23 Ocak 1999 yılında çıkarılmıştır.Beşinci albümünü Alisan 5 Haziran 2001 yılında çıkarılmıştır.2002'nin Mart ayında Akmerkez alışveriş merkezi'nde Yalçın Menteş'le kavga etti. Polis tarafından tutuklanan Alişan,hapis cezası aldı.Söz mü adlı altıncı albümünü 25 Kasım 2002 yılında çıkarıldı.

Ertesi yıl 20 Mart 2004 yılında Kalbim ellerinde adlı albümünü çıkarıldı.20 Mart 2005'te Olay bitmiştir adlı albümünü çıkarıp iki yıl sonra 5 Mart 2007'de Ve kimselere güvenmiyorum adlı albümünü çıkarıp,bir yıl sonra 15 Haziran 2008'de Sevgilerimle adlı son albümünü çıkarttı.

BUSE TEKTAŞ VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 1990 yılında Manisa’da doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldu. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan Dershanede stajyer öğretmenlik yapmıştır. Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi vardır. 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçmiştir.

Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu özel ders almıştır. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir polis memurunu canlandırmıştır. Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncumuzun fiziksel özellikleri de dikkat çekmektedir; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavidir.

Modelliğin sonucunda tanınmaya başlayan Varol oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır. Teklifleri değerlendiren Buse Varol, modelliği bırakarak oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır. İlk dizisi 2013 yılında yayınlanan Tozlu Yollar adlı olmuştur. Bu dizi de Şerife adlı karaktere canlandıran Buse Varol ardından Arka Sokaklar adlı diziden teklif almış ve 2 yıl boyunca burada Yasemin karakterini canlandırmıştır.

2018 Şubat ayında ise TRT 1’in tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid’in kadrosuna dahil oldu. Dostlar Mahallesi’nde tanıştığı şarkıcı Alişan ile kısa sürede evlilik kararı aldı. Alişan, Buse Varol’a Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri sırasında evlilik teklifi yapmış, teklif sahnesi sosyal medyada da uzun süre konuşulmuştu. Evlilik hazırlıkları sık sık medyaya konu olan Buse Varol- Alişan çifti, 6 Mayıs 2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili, Şubat ayında bebekleri Burak dünyaya geldi.