Alişan ve Buse Varol için 14 Kasım'ın özel bir anlamı var

Buse Varol ve Alişan çifti birlikteliklerinin 4. yılını kutluyor. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Buse Varol, romantik bir paylaşımla Alişan’a olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Buse Varol, ‘’Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Bu 3 seneye 2 çocuk sığdırdık. Sen hayatımda tanıdığım en mükemmel kalpsin. Seni çok seviyorum kocacığım. İyi ki sen’’ notunu düştü.



Alişan ve Buse Varol çifti 14 Kasım 2017'de rol aldıkları dizinin setinde tanışarak dünya evine girmişlerdi.