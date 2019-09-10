Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7714
  • 6,3769
  • 278.408
  • 100560
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Alişan takipçilerini ikiye böldü! 'Buse Varol duymasın ama...'

Alişan takipçilerini ikiye böldü! 'Buse Varol duymasın ama...'

Alişan takipçilerini ikiye böldü! 'Buse Varol duymasın ama...'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan, sosyal medya hesabından oğlu Burak ile fotoğraf paylaştı. Burak'ın kime benzediğini soran Alişan, takipçilerini ikiye böldü.

Oyuncu Buse Varol ve Alişan, Mayıs 2018'de muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evlendikten kısa süre sonra oğulları Burak'ı kucaklarına alan çift, şimdilerde dolu dizgin bir ilişki sürdüyor. Zaman zaman mutluluklarını sosyal medyada da paylaşan ikiliden Alişan, oğlu Burak ile kendi bebeklik fotoğrafını kolaj yaparak sosyal medya hesabından paylaştı.

YORUM YAĞDI

Alişan paylaşımına, "Annesi duymasın da bana benziyo sanki Burak:)) Sizce??" notunu düştü. Fotoğrafa binlerce yorum geldi. Sosyal medyada ikiye bölünen takipçilerden kimi Burak'ı Alişan'a, kimi de annesi Buse Varol'a benzetti.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Norm Ender kaza yaptı!
Çapkınlıkta yine ofsayta düştü! Mesajları ifşa oldu
Alişan takipçilerini ikiye böldü! 'Buse Varol duymasın ama...'
Ivana'ya 'sert' tepki!
Birinci yıl için 3 milyonluk hediye
<p>Dünyanın öbür ucu olarak nitelendirilen Güney Yarım Küre´deki Avustralya´nın Quennsland şehrine b

´Masa Başı´ İşten Sıkılınca Kıtalar Arası Maceraya Atıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam'ın efsane filmi Tarkan'daki 'Atıl Kurt' aslında...

Şanlıurfa'da Göbeklitepe'den sonra Karahantepe heyecanı