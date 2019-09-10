Alişan takipçilerini ikiye böldü! 'Buse Varol duymasın ama...'

Oyuncu Buse Varol ve Alişan, Mayıs 2018'de muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evlendikten kısa süre sonra oğulları Burak'ı kucaklarına alan çift, şimdilerde dolu dizgin bir ilişki sürdüyor. Zaman zaman mutluluklarını sosyal medyada da paylaşan ikiliden Alişan, oğlu Burak ile kendi bebeklik fotoğrafını kolaj yaparak sosyal medya hesabından paylaştı.

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Alişan paylaşımına, "Annesi duymasın da bana benziyo sanki Burak:)) Sizce??" notunu düştü. Fotoğrafa binlerce yorum geldi. Sosyal medyada ikiye bölünen takipçilerden kimi Burak'ı Alişan'a, kimi de annesi Buse Varol'a benzetti.

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