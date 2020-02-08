Alişan: Saçma sapan gurur yapmamam gerekiyordu

Alişan, "Günlerdir hastalıklar, şunlar bunlar diye Burak’ı dışarı çıkaramamıştık, günler sonra ilk defa çıkardık hava alsın. Önümüzdeki hafta birinci yaşını dolduracak oğlu için "Haftaya 1’ci yaşını dolduracak inşallah. Dostlarımızla, ailemizle, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla büyük bir doğum günü olacak" dedi.

"Bir senenin nasıl geçtiğini kendi adıma anlamadım" diyen Buse Varol, "Şu an bizim gibi yemek yiyor, konuşuyor bir şeyler anlatmaya çalışıyor. O yüzden biraz şaşkınım. Onun büyüdüğüne tanıklık etmek çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.

'ARABAYI EHLİYET ALINCA ALACAĞIM'

Demet Akalın’ın kızı Hira için organize ettiği doğum gününün çok güzel geçtiğini belirten Alişan, "Hem küçükler eğlendi, biz de küçüklerle beraber eğlendik" ifadelerini kullandı. Akalın’ın kızı için aldığı Vip araç hatırlatılınca ünlü şarkıcı, "Ben Burak’a arabayı ehliyet alınca alacağım" karşılığını verdi.

Alişan, Hira’nın doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki duygusal cümleleri hakkında, "Doğduğu zaman yanında olmam gerekiyordu, olamadım. Sonuçta 3 günlük dünya. Dün mesela uçak düştü. Ondan önceki gün çığ düştü. Her gün bir kötü haber alıyoruz, o yüzden bence çok fazla dert etmemek lazım her şeyi. En önemlisi sağlık, sevdiklerinin sağlıklı ve huzurlu olması. Saçma sapan gurur yapmamam gerekiyordu" dedi.

"DAĞA GİDECEĞİZ"

Fatih Ürek’in Demet Akalın’la alakalı sözleri hatırlatılınca ise ünlü şarkıcı, "O konularla alakalı konuşmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

14 Şubat Sevgililer Günü için planlarının olmadığını söyleyen çift, "Biz planımızı Burak’ın doğum gününe göre yapıyoruz. Bu haftasonu bir dağa gideceğiz Burak bey karla tanışacak" dedikten sonra alışverişe devam etti. (Cadde)