Alişan, pedofili içerikli kitabı ihbar etti

Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı adlı kitabında pedofili içeren ifadelerin yer aldığı ortaya çıkmış, ardından vatandaşlardan skandal kitaba tepki yağmıştı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunduğu kitap ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmiş ve kitap yazarı ile yayıncı hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

ALİŞAN DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Kitabın içeriği hakkında her kesimden tepkiler devam ederken sanatçı Alişan'da avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak yayıncı ve kitap yazarının yargılanmasını istedi. Şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Abdullah Şevki'nin, Öykü Yayın Evi tarafından yayımlanan Zümrüt Apartmanı isimli kitabında genel ahlakı bozan, suça özendiren, teşhir edici, tahrik edici, pedofiliyi özendiren ve benzeri bir sürü topluma ters içeriğin olması sebebiyle yayın evi yetkilileriyle beraber suç işlenmiştir. Toplum ahlakına ters olan ve içeriği suçla dolu olan kitabın yazarının ve yayın evi yetkililerinin kamu vicdanının rahatlaması adına cezalandırılması için bu ihbarı yapmak zorunluluk olmuştur." Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Sabah)