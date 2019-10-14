Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti!
Alişan, eşi Buse Varol'la tanışmalarının üzerinden 23 ay geçmesini kutladı. Varol'a çiçek yollayan şarkıcı, eşini bir kez daha mest etti.
'Dostlar Mahallesi'nin setinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Alişan ve Buse Varol, 23 aylık beraberliklerini kutladı. Eşi Buse Varol'a çiçek gönderen şarkıcı, oğlu Burak'ın adından bir de not yazdı. O anları sosyal medyadan paylaşan Buse Varol ise duygu dolu anlar yaşadı.
'HAYATTA ÇOK AZ İNSANIN...'
Varol, paylaşımına şu sözü not düştü: "Seninle geçen harika 23 ay, inşallah 23 seneleri görürüz beraber. Sen hayatta çok az insanın sahip olabileceği incelikte birisin."