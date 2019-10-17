Alişan ile Demet Akalın'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! Görenler tanımakta zorlandı

Demet Akalın ve Alişan, 6 yıl aradan sonra Burak bebek sayesinde son bulmuştu. Şimdilerde aralarından su sızmayan ikilinin, 2005 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADILAR

Bugün eski fotoğrafları paylaşma günü olduğundan yıllar önceki hallerini paylaşan arkadaşlar, sosyal medyaya damga vurdu. Demet Akalın Instagram paylaşımına "Tbt dediğin böyle olur" yazarken, Alişan ise "Bu da benden gelsin o zaman. Sene M.Ö. 450 civarı... Lidya’lılar parayı yeni bulmuş" notunu düştü. İkilinin paylaşımlarına binlerce de beğeni geldi.