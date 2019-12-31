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  3. Alişan: İki defa büyük ikramiyeyi kaçırdık

Alişan: İki defa büyük ikramiyeyi kaçırdık

Alişan: İki defa büyük ikramiyeyi kaçırdık

Ünlü türkücü Alişan önceki akşam Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde konser verdi.

Tanıtımı yapılan yeni yerli elektrikli otomobilini çok beğendiğini dile getiren Alişan “Ben de alacağım. Hem dizaynı çok güzel, hem de yarım saatte şarj olması çok büyük avantaj. Teknolojik çok güzel bir şey oldu” diyerek sırada beklediğini dile getirdi. 

Yılbaşı büyük ikramiyesi için 105 adet Milli Piyango bileti aldığını belirten Alişan, “Bizde bir aile geleneği. Biz küçüklükten beri ben, kardeşim ve babam Nimet Abla’da sıraya girerdik. Biz iki defa büyük ikramiyeyi bir rakam ile kaçırdık” dedi. Nusret’in de 3 deste piyango aldığı hatırlatılan Alişan “Ona zaten piyango vurmuş. Ama ben daha şanslıyım” şeklinde espri yaptı. 


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