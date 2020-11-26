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  • Alişan "Gel kızım, bekliyoruz" notuyla paylaştı beğeni yağdı
26 Kasım 2020 Perşembe 11:35 | Son Güncelleme:

Alişan "Gel kızım, bekliyoruz" notuyla paylaştı beğeni yağdı

Alişan "Gel kızım, bekliyoruz" notuyla paylaştı beğeni yağdı

İkinci kez baba olmak için gün sayan şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Alişan "Gel kızım, bekliyoruz" notuyla paylaştı beğeni yağdı..

2019'un Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını açıklayan çiftten Alişan, eşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Şarkıcının, "Gel kızım, bekliyoruz" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Tüm bu soruların cevabını Akşam Gazetesi Spor Editörü Tamer Ayeri, Eda Cabul'a anlattı.<p>Editör:<a

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