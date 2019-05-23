Türkücü Alişan ayakkabı bağcığı iddialarına Fazıl Say üzerinden yanıt verdi

ALİŞAN, Buket Aydın’ın sunduğu. ‘40’ a konuk oldu. Piyasada çifte standart olduğunu söyleyen şarkıcı, “Fazıl Say, piyanist, okumuş ve ileri görüşlü... Ama biz insanların gözünde türkü söylüyoruz, sığ görüşlü ve okumayan biriyiz. Çağla (Şıkel), ayakkabı bağcığımı bağlayınca, kadını aşağılayan fotoğraf vermiş oldum. Say ve onun klasmanındakiler yapınca, gereksinimini karşılamış oluyor” dedi.

CİMRİ olduğu yönünde çıkan haberlere ise Alişan, “Arkadaşımın yıllar önce yemekten çıkarken kameralara, ‘Hesapları bize ödetti’ şakasından sonra bu durum ortaya çıktı. O günden beri üzerime yapıştı ve kaldı. Hayatımda hiç cimri olmadım. Yedirmeyi, içirmeyi ve gezdirmeyi severim. Cimri bir arkadaşım yok, öyle biri olsa onunla bağımı keserim. Düğün ve balayı için, ‘sponsor buldu’ denildi ama böyle bir şey olmadı” açıklamasını yaptı.