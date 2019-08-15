Alişan eşi Buse Varol'u havuza attı: Sevgi eylem gerektirir...

Alişan eşini havuza attığı videoyu 'Sevgi eylem gerektirir' notu ile yayınlandı. Alişan daha sonra Buse Varol'un yüzdüğü görüntüleri Instragram hikayelerinde paylaştı. Buse Varol'un tatilden sonra ekranlara döneceği şuan projeleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.

Ayrıca Buse Varol ve Alişan çiftine birlikte oynayacaklar reklam filmleri için teklif yağıyor.



