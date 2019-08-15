Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5635
  • 6,2082
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Alişan eşi Buse Varol'u havuza attı: Sevgi eylem gerektirir...

Alişan eşi Buse Varol'u havuza attı: Sevgi eylem gerektirir...

Alişan eşi Buse Varol'u havuza attı: Sevgi eylem gerektirir...

Alişan eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile yazın tadını çıkarıyor. Alişan dün Instagram hesabından eşi Buse Varol'u havuza attığı görüntüleri paylaştı.

Alişan eşini havuza attığı videoyu 'Sevgi eylem gerektirir' notu ile yayınlandı. Alişan daha sonra Buse Varol'un yüzdüğü görüntüleri Instragram hikayelerinde paylaştı. Buse Varol'un tatilden sonra ekranlara döneceği şuan projeleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.

Ayrıca Buse Varol ve Alişan çiftine birlikte oynayacaklar reklam filmleri için teklif yağıyor. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza ayrıldı mı?
Yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı... Ortalık karıştı!
Cem Yılmaz'dan ayrılık iddialarına videolu yanıt
Alişan'a Burak uğurlu geldi 
Sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
<p>Olay, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Genç kız, erkek arkadaşı ile

Tartıştığı Erkek Arkadaşına Kafa Attı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uzun süreli yalnızlığınızın 7 ihtimalı