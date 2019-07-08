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  3. Alişan düz duvara tırmandı

Alişan düz duvara tırmandı

Alişan düz duvara tırmandı

Alişan arkadaşlarıyla halay çekerken düz duvara tırmanma hareketini yaptı. Alişan'ın eğlenceli videosu sırasında cep telefonunu düşürdüğü an da kameralara yansıdı.

Şarkıcı Alişan, bir grup arkadaşıyla çektiği halay videosunda bir duvara ayaklarıyla tırmandı. İnternetin meşhur halay videolarından olan görüntüyü taklit eden Alişan, arkadaşlarıyla eğlenceli dakikalar geçirdiği vidoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce Ahmet Kural'ın da Düğün Dernek filminde yaptığı hareket olan halay başının bir duvara ya da bir arkadaşın üzerine ayaklarıyla adımlayarak tırmanması zaman zaman sosyal medyada paylaşılan videolar arasında yer alıyor.

Alişan, paylaştığı videonun altına, "Klip halayı:)) Halay başı olarak düğün ve kına organızasyonlarında her daim ???? @mustaozen" diye yazdı.

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