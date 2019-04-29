6 aydır hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabı üzerinden bir canlı yayın yaptı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastanede gözetim altında tutulup, fizik tedavi gören ünlü şovmen, sevgilisi Alisa Nasya ile konuşurken görüntülendi. Sevgilisi ile konuşan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu iyi görünüyor. Sosyal medya paylaşımının hemen ardından takipçileri Alisa Nasya kimdir? Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Alisa Nasya kaç yaşında? gibi soruların yanıtları araştırmaya başladılar. Alisa Nasya hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

ALİSA NASYA KİMDİR? MEHMET ALİ ERBİL’İN SEVGİLİSİ ALİSA NASYA KAÇ YAŞINDA?

22 yaşındaki Alisa Nasya ile Mehmet Ali Erbil'in internet üzerinden tanıştığı biliniyor. Alisa Nasya’nın "Traveller Freelance Model" olarak çalışıyor. Ünlü şovmenle çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Alisa Nasya, Mehmet Ali Erbil’in tedavi sürecinde hep yanında oldu.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?



Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Kürt Şeyh Es'edê Erbîlî 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

Babası Sadettin Erbil'den Okan, Mustafa ve Yeşim adlarında kardeşleri vardır. Türkmen kökenli, Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadettin Erbil'in ikinci oğlu olan Mehmet Ali Erbil'in, annesi Yurdagül Eken babasından boşanıp bir subayla evlendiğinde İstanbul'da başlayan ortaokul hayatı, Balıkesir'de devam eder, Ankara'da biter. 14 yaşına ve lise çağına geldiğinde, üvey baba yanında daha fazla kalamayacağı anlaşılır. Ve yatılı okul formülünde karar kılınır.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde 16 yaşındayken hocası Cüneyt Gökçer tarafından Küheylan oyunun başrolüne seçilir. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandığinda daha 17 yaşındaydı..

Buradan mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı . 21 yaşına geldiğinde hayatının akışını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. Ya Ankara'da kalıp tiyatro oyunculuğuna devam edecek ya da İstanbul'dan aldığı müzikal tekliflerini değerlendirecektir. İkincisini yapar ve Devlet memurluğundan istifa eder , bugünkü Mehmet Ali Erbil portresi yavaş yavaş şekillenir. ''Memurluktan bir ayda kazandığı parayı, müzikallerden bir gecede alıyordu artık.

Televizyona ilk adımımı atmamı sağlayan, hem sunucu, hem de show-man olarak beni ilk keşfeden İzzet Öz'dür. Onunla birlikte televizyon maceramız başladı. Daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de 'Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra Star TV ve ATV'de dizi, Show Tv' de de program yaptı.

Babası sinemacı olduğu için genç yaşta dublajla da tanışmış ve severek yapmıştır.

Kanal D'de yayınlanan yarışma programı "Çarkıfelek" ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan "Tatlı Kaçıklar" dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, "Harakiri" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" adlı filmlerle beyazperdeye geçti. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in "Bay E", Gani Müjde'nin "Kahpe Bizans", Ömer Uğur'un yönettiği "Hemşo" adlı filmlerde rol aldı. TRT'de yayınlanan "Bir Başka Gece" adlı programın sunuculuğunu yaptı. 1985'de İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı.

ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır.