Alina Boz'un sevgilisi Mithat Can Özer maskesiz görüntülendi

Mithat Can Özer, önceki gün Levent'te görüntülendi. Habertürk'ün haberine göre; Köpeğini gezdirmeye çıkan Mithat Can Özer'in tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.

Özer, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sevgilisi Alina Boz'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kendinin de test yaptırdığını söyleyen Özer, "Bende bir sıkıntı yok. Test yaptırdım, iyiyim. Alina da gayet iyi. Bildiğim kadarıyla setleri başladı." diye konuştu.

Boz, geçtiğimiz günlerde, "Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." demişti.