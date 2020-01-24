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  3. Alina Boz'un evlilik açıklaması ilişkide kriz mi yarattı?

Alina Boz'un evlilik açıklaması ilişkide kriz mi yarattı?

Alina Boz'un evlilik açıklaması ilişkide kriz mi yarattı"

Son olarak Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelen Alina Boz, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Mithat Can Özer'le bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncuya, "Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim" açıklaması hatırlatılıp "Siz evlenmek istediğinizi söylediniz ancak Mithat Bey, ‘Bu konularla alakam yok’ dedi. Bu ilişkinizde kriz yarattı mı?" diye soruldu.

'ÇOK KÜÇÜĞÜM'

21 yaşındaki Alina Boz ise, "Evlilik düşünecek yaşta değilim, çok küçüğüm. İlişkimiz de çok iyi gidiyor" diye yanıt verdi.


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