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  3. Alina Boz'dan şaşırtan itiraf: Sadece iki uzun ilişkim oldu

Alina Boz'dan şaşırtan itiraf: Sadece iki uzun ilişkim oldu

Alina Boz'dan şaşırtan itiraf: Sadece iki uzun ilişkim oldu

Oyuncu Alina Boz, YouTube'da yayınlanan “Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler” programına konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilenlere yanıt veren Boz, özel hayatı hakkında şaşırtan bir itirafta da bulundu.

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le uzun süredir aşk yaşayan Boz, “Benim hiç date’im yok. İki tane uzun ilişkim oldu” dedi. Rusya’da doğan ve 7 yaşında ailesiyle Türkiye’ye gelen Boz çocukken pilot olmak istediğini de söyledi: “Lisedeyken pilot olmak istiyordum. Ancak Türk kimliğim yoktu, Türk olmayanlar havacılık okullarına giremiyormuş.

'SEZEN AKSU’YU ÇOK SEVERİM'

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le aşk yaşayan oyuncu, en sevdiği şarkıcıları sıralarken Aksu’yu da saydı: “MFÖ ve Athena’yı severim. Sezen Aksu’yu da çok severim.”


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