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  3. Alina Boz ve Alp Navruz'un Elimi Bırakma dizisinden üzen haber! Final mi yapıyor?

Alina Boz ve Alp Navruz'un Elimi Bırakma dizisinden üzen haber! Final mi yapıyor?

Alina Boz ve Alp Navruz'un Elimi Bırakma dizisinden üzen haber! Final mi yapıyor"

TRT1'in sevilen dizilerinden "Elimi Bırakma" için flaş bir karar alındı.

Geçen yıl temmuz ayında yayın hayatına başlayan dizide Alp Navruz ve Alina Boz'un hayat verdiği Azra ve Cenk'in aşkının etrafında yaşananlar beyazcama aktarılıyordu. ÜS Yapım imzalı dizinin son olarak yayın günü değiştirilmişti.

FİNAL KARARI ALINDI

Son olarak Birsen Altuntaş'ın haberine göre "Elimi Bırakma" dizisi, 59. bölümde ekrana veda edecek. Aldığı yüksek reytinglerle uzun süre adından söz ettiren dizi 24 Aralık itibariyle ekran macerasını noktalayacak.


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