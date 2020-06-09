09 Haziran 2020 Salı 16:02 | Son Güncelleme:
Alina Boz ve Alp Navruz'un 'Elimi Bırakma' dizisinden flaş karar! Geri dönüyorlar...
2018-2019 yıllarında TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşan, Alp Navruz ve Alina Boz'un başrollerini oynadığı 'Elimi Bırakma' dizisinden hayranlarını sevindiren haber geldi. Sevilen dizinin TRT1'de yeniden yayınlanacağı öğrenildi.
Elimi Bırakma dizisi TRT1 ekranlarına geri dönüyor. Yaz ekranını şenlendirmek isteyen TRT, yayınlandığı dönemde beğeni toplayan dizinin tekrar bölümlerini ekrana getirme kararı aldı.
YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU
TRT1’in yayın akışında da dizinin 15 Haziran Pazartesi günü izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Dizi hafta içi her gün saat 12.55’te izleyicilerle yeniden buluşacak.
BAŞROLLER BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI
Öte yandan dizide başrol oynayan Alina Boz, şimdilerde Aşk 101 isimli diziyle gündemde bulunuyor. Alp Navruz ise yeni dizisi Zümrüdüanka’ya başladı...