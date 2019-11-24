'Elimi bırakma Mithat'

Recep ASLAN

‘Elimi Bırakma’ dizisinin güzel oyuncusu Alina Boz, bir süredir Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile beraberlik yaşıyor. Beraberliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili önceki akşam Kanyon’da belgesel film izledi. Çıkışta habercilerin olduğunu öğrenen Boz ile Özer, sinema salonundan ayrı ayrı çıktı. İlk olarak kapıda Mithat Can Özer göründü. Özer, geçen hafta annesi Sezen Aksu’nun doğum günü partisinde kız arkadaşının da yanında olmasıyla ilgili olarak “İnsanların sevdiği insanları bir araya getirmesi güzel bir şey. Sürpriz oldu” dedi. Haklarında çıkan evlilik haberlerine ise sessiz kaldı. Özer’den 5 dakika sonra mekândan çıkan Alina Boz ise kameralara gülümseyerek hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.