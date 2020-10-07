Alina Boz ile Burak Deniz'li 'Maraşlı' dizisinin 15 Ekim'de çekimleri başlıyor

Yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı Alina Boz ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı ‘Maraşlı’ dizisinin ekibi 15 Ekim’de sete çıkıyor. Tims & B imzalı, Ethem Özışık’ın yazdığı dizi, atv’de ekrana gelecek. Yapım, Maraşlı lakaplı bir korumanın etkileyici hikâyesini anlatacak.

