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  • Alina Boz ile Burak Deniz'li 'Maraşlı' dizisinin 15 Ekim'de çekimleri başlıyor
07 Ekim 2020 Çarşamba 22:09 | Son Güncelleme:

Alina Boz ile Burak Deniz'li 'Maraşlı' dizisinin 15 Ekim'de çekimleri başlıyor

Alina Boz ile Burak Deniz'li 'Maraşlı' dizisinin 15 Ekim'de çekimleri başlıyor

Alina Boz ile Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı ‘Maraşlı' dizisinin çekimleri başlıyor.

Yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı Alina Boz ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı ‘Maraşlı’ dizisinin ekibi 15 Ekim’de sete çıkıyor. Tims & B imzalı, Ethem Özışık’ın yazdığı dizi, atv’de ekrana gelecek. Yapım, Maraşlı lakaplı bir korumanın etkileyici hikâyesini anlatacak.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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