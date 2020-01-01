Ali Sunal'ın paylaşımına beğeni yağdı! Kızı Narin dedesi Kemal Sunal'ın yüzünü okşadı

Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal'ın kendi gibi oyuncu oğlu Ali Sunal geçtiğimiz aylarda baba olmuştu. Ali Sunal ve 2018 yılında evlendiği eşi Nazlı Kurbanzade, kızlarına Narin adını koydular. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan oyuncu Ali Sunal kızı Narin ile sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ali Sunal'ın kendisi gibi izleyenlerin de gözlerini dolduran videosunda kızı Narin dedesi Kemal Sunal'ın kitabının üzerindeki fotoğrafını dakikalarca okşadı. Bu anlarda gözlari dolan Ali Sunal paylaşımına "Bir anda kitabın durduğu rafa götürdüm ve kendi kendine dakikalarca böyle yapmaya başladı. Gözyaşlarımı tutamadım paylaşmak istedim büyük ailemle. Benim için yılın en duygusal anı... Hepinize mutlu yıllar diliyorum sevgiler..." notunu düştü.