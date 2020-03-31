Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen Kemal Sunal itirafı

Instagram hesabından kendisine yöneltilen tüm sorulara cevap veren Ali Sunal, babası ve Hababam Sınıfı filmleriyle ilgili soruları da içtenlikle yanıtladı.

Ali Sunal bir takipçisinden gelen ‘Kemal Sunal filmlerini izledin mi hiç?’ şeklindeki soruya “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” yanıtını vererek babasının filmleriyle ilgili bir itirafta bulunmuş oldu.

Sunal ayrıca kendisine gelen 'Hababam Sınıfı filminde oynamak ister misin?' sorusuna da 'Hayır' cevabını verdi.