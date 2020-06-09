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  3. Ali Sunal'dan duygulandıran 'Ayşegül Atik' paylaşımı: Mustafa'n senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı
09 Haziran 2020 Salı 14:45 | Son Güncelleme:

Ali Sunal'dan duygulandıran 'Ayşegül Atik' paylaşımı: Mustafa'n senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı

Ali Sunal'dan duygulandıran 'Ayşegül Atik' paylaşımı: Mustafa'n senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı

'En Son Babalar Duyar' dizisindeki Şükran karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti. Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, aynı dizide Mustafa karakterini canlandıran Ali Sunal'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

Ayşegül Atik 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçı bir süredir kanser tedavi görüyordu. Ayşegül Atik'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. 'En Son Babalar Duyar' dizisinde Ayşegül Atik ile birlikte rol alan Ali Sunal, sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi.

"Ah Ayşegül ablam ah benim Şükran annem ah benim güzel ustam. Mekanın cennet olsun. Mustafa'n senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı."

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