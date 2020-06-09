Ali Sunal'dan duygulandıran 'Ayşegül Atik' paylaşımı: Mustafa'n senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı

Ayşegül Atik 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçı bir süredir kanser tedavi görüyordu. Ayşegül Atik'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. 'En Son Babalar Duyar' dizisinde Ayşegül Atik ile birlikte rol alan Ali Sunal, sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi.

"Ah Ayşegül ablam ah benim Şükran annem ah benim güzel ustam. Mekanın cennet olsun. Mustafa'n senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı."