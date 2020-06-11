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  3. Ali Sunal savcılığa koştu: Hukuk mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz!
11 Haziran 2020 Perşembe 11:30 | Son Güncelleme:

Ali Sunal savcılığa koştu: Hukuk mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz!

Ali Sunal savcılığa koştu: Hukuk mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz!

Ali Sunal, babası Kemal Sunal'ın ölümünün 20'nci yılı dolayısıyla basılan ‘hatıra para' için savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.

2000 yılında hayatını kaybeden usta tiyatrocu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılına sayılı günler kala 5 bin adet gerçek kağıt Euro üzerine fotoğraflarının yer aldığı hatıra para basıldı. Babası için hazırlanan paralardan haberi olmadığını belirten Ali Sunal, para satışı yapan kişilerden şikayetçi oldu.

'HUKUK MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR VERECEĞİZ'

Avukatı aracılığıyla savcılığa şikayette bulunan Ali Sunal, Instagram hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Hatıra Para adı altında ailemizin bilgi ve izni olmadan, kıymetli babamız Kemal Sunal'ın resimlerini kağıt Euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında aşağıda paylaşmış olduğumuz dilekçe kapsamında avukatımız Uğur Güven aracılığıyla savcılık şikayetimizi yapmış bulunmaktayız. Ailesi olarak bu türlü suç teşkil eden haksız ve kötü niyetli kullanımlara rızamız bulunmamaktadır. İlgili kişiler hakkında gerekli hukuk mücadelesini sonuna kadar vereceğimizi saygıyla duyururuz."

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