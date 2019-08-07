Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin kızları dünyaya geldi

Ünlü oyuncu ve sunucu Ali Sunal, Mart 2018'de Nazlı Kurbanzade ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift bu sabah ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Maslak'ta özel bir hastanede sabah 07:24'te dünyaya gelen bebeğe, çift 'Narin' ismini verdi. Hastanenin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici, Narin bebeğin 2 kilo 643 gram olarak dünyaya geldiğini ve anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Babalık heyecanı yaşayan Ali Sunal, müjdeli haberi sosyal medya hesabından da duyurdu. Sunal, paylaştığı kareye "Ben baba oldum, rüya gibi… Hoşgeldin canım kızım güzel Narin’im, benim hayatım Nar bebek" notunu düştü.