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  3. Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'den doğum sonrası ilk fotoğraf

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'den doğum sonrası ilk fotoğraf

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'den doğum sonrası ilk fotoğraf

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin bebekleri önceki gün dünyaya gelmişti. Ünlü çiftten doğum sonrası ilk poz geldi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Ali Sunal ile avukat eşi Nazlı Kurbanzade'nin bebekleri önceki gün dünyaya gelmişti. Çift, özel bir hastanede dünyaya gelen bebeklerine 'Narin' ismini vermişti. Sunal, bu müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Ben baba oldum. Rüya gibi... Hoş geldin canım kızım, güzel Narin’im, benim hayatım nar bebek..." sözleriyle duyurmuştu.

İLK KARE GELDİ

Doğumun ardından Sunal ile Kurbanzade'den ilk fotoğraf geldi. Kurbanzade, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı "Tüm güzel mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. Biz çok iyiyiz, kızımız çok iyi. Herkese tek tek dönemiyoruz, malum biraz başımız karışık. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız" notuyla paylaştı.

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