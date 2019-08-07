Ali Sunal eşi Nazlı Kurbanzade kim? Ali Sunal kimdir, kaç yaşında?

Ali Sunal eşi Nazlı Kurbanzade kim? yoğun olarak araştırılmaya başladı. Ünlü oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Sunal’ın kız bebeği dünyaya geldi. Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 07:24’te dünyaya gelen bebeğe, çift Narin adını verdi. Magazin takipçileri Ali Sunal eşi Nazlı Kurbanzade kim? diye merak edildi. İşte yanıtı..

ALİ SUNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Gül Sunal, Babası Kemal Sunal'dır. Aslen Malatya'lıdır. Kız kardeşi Ezo Sunal'da tiyatrocudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı ve 1999 yılında mezun oldu.Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadırile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı.Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Çağlar Çorumlu, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

ALİ SUNAL'IN EŞİ NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

42 yaşındaki Ali Sunal ile hayatını birleştirecek olan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade’nin kızıdır. Asıl mesleği Avukatlık olan Nazlı Kurbanzade bazı etkinlikler için zaman zaman modellik de yapmaktadır. Koç Üniversitesi mezunu olan Kurbanzade, Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) projelerinde çalışıyor.