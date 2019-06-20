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  3. Ali Sunal baba oluyor: Eşim aşermedi

Ali Sunal baba oluyor: Eşim aşermedi

Ali Sunal baba oluyor: Eşim aşermedi

Oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzede bebek bekliyor. Yaklaşık 7 aylık kız çocuklarına hamile olan avukat eşi Nazlı Kurbanzade’nin rahat bir hamilelik geçirdiğini söyleyen Ali Sunal, “Rahat bir hamilelik dönemi geçiriyor. Aşermeler olmadı” dedi.

Oyuncu Ali Sunal önceki akşam Bebek’teki bir mekanda objektiflere yansıdı. Bir erkek arkadaşıyla buluşan oyuncu yaklaşık iki saat sonra mekandan ayrıldı.

Çıkışta basın mensuplarına poz veren oyuncu muhabirlerle ayak üstü sohbet etti. Yaklaşık 7 aylık kız çocuklarına hamile olan avukat eşi Nazlı Kurbanzade’nin rahat hamilelik geçirdiğini söyleyen oyuncu, “Rahat bir hamilelik dönemi geçiriyor. Aşermeler olmadı” dedi.

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