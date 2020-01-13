Şen davette Mel Gibson sürprizi

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski efsane başkanı Ali Şen’in oğlu Adnan Şen ile gelini Begüm Şen, Los Angeles’taki evlerinde sürpriz bir ismi ağırladı. Oğlu Alp Şen’i kaybettikten sonra Los Angeles’a yerleşen ve kendilerini hayır işlerine adayan Şen çifti lüks evlerinde dünyaca ünlü Oscar’lı yıldız Mel Gibson’ı konuk etti.

DOĞUM GÜNÜ KONUĞU

‘Cesur Yürek’ adlı sinema filminin efsane isimlerinden 64 yaşındaki Gibson, sakal bırakmış görüntüsüyle dikkat çekti. Eşinin doğum günü sürprizi karşısında mutluluktan havalara uçan Begüm Şen “Misafirimiz olmanız çok güzeldi” notunu düştü. Sosyal medyada bu paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.