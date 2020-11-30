Ali Rıza ve Halide'nin aşk itirafı sosyal medyaya damga vurdu

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Ali Rıza, görevi ve aşkı arasında kalarak zor anlar yaşadı. Halide ile Ali Rıza'nın arasında olan yakınlıktan tedirgin olan Haşmet Ağa, kızına zarar gelmesini istemediği için Ali Rıza'yı açık bir dille uyardı.

Bir yol ayrımına giren Ali Rıza'nın ne yapacağı büyük bir heyecanla beklenirken finalde Halide'nin elinden tutarak Haşmet ve Melek'in karşısına çıktığı anlarda izleyiciler ekrana kilitlendi.

Çift aşklarını ilan ederken bu anlar Ali Rıza'nın, Halide için her şeyi göze alabileceğini bir kez daha gösterdi. Bu hamleye karşı Haşmet Ağa'nın tepkisi sert oldu. İkili arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Şehmuz’un mallarını neden yaktığını konsorsiyumda açıklar. Fuat bu açıklamaya her ne kadar ikna olmuş görünse de işin aslı öyle değildir, Rıfkı’ya talimat verir ve Ali Rıza’yı araştırmasını ister. Halide yeni polikliniğine Nihan’ın adını vererek herkesi çok mutlu eder. Burak konsorsiyuma rakip olacak yeni bir ortaklığın temellerini atar, ilk kurban olarak da kendilerine Ali Rıza’yı seçer. Hasan, Haşmet’ten sürpriz bir şekilde Ali Rıza’nın gizli görevini öğrenir. Ali Rıza ise Haşmet’in karşısına dikilir ve Halide’yle birbirlerini sevdiklerini söyler.