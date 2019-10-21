Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani nereli, kaç yaşında?

Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda kanser olduğu için hastanede yatan Engin Nurşani’den babası Aşık Ali Nurşani’ye şok suçlama geldi. Genç müzisyen, hastalığını kullanarak babasının herkesi dolandırdığını iddia etti. Haberleri görenler Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani kimdir? merak ediyor...

İşte Engin Nurşani'nin o paylaşımı:

''Merhaba dostlar ben Engin Nurşani.. Tedavim için toplanan yardımların çoğu benim adıma açılmayan başka banka hesaplarına yatırıldığı için toplanan tedavi paraları benim hesabıma ulaşmamıştır. Öte yandan Sağlık Bakanımız Sayın FAHRETTİN KOCA beyefendinin devreye girmesiyle kampanya sonlandırılmıştı.''

Bunun gibi birçok konseri de tespit edip bizzat ben iptal ettirdim. Bununla da yetinmemişler uydu üzerinden yayın yapan özel kanallarda yardım geceleri düzenlenmiştir, (video ve fotoğraf kayıtları mevcuttur) buralarda toplanan yardımlarla benim hiç bir alakam yoktur. Şu anda tedavim planlandığı gibi hastane ortamında devam etmektedir.''

''Hastalığıma gelecek olursak gırtlak kanseri değilim yutak kanseri teşhisi konulmuştur. Tedavimin ardından sahnelere çıkacağım. Tedavimin tüm masraflarını sağlık bakanlığımız karşılamaktadır.''

''Defalarca söyledim bir kez daha söylüyorum yardım kampanyaları sonlandırılmıştır lütfen kampanya için para isteyenlere itibar etmeyin. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca beyefendiye, Ahbap grubuna ve sevgili abilerim Haluk Levent’e ve Erdoğan Uludağ’a değerli abim İbrahim Dizlek'e teşekkür ederim. Benim ve menajerimin haberi olmadan yardım kampanyası düzenleyenler için hukuk mücadelemiz başlatılacaktır...''

Sosyal medya üzerenden sevenlerine seslenen Nurşani, şunları söyleyerek yardım istemişti:

"Değerli canlarım. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum, maalesef gırtlak kanserine yakalandı. Sizin, herkesin beni tüm sevenlerin desteğine ihtiyacım var.

Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Fakat gün geldi, sizlerin kapısına çattım. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Bir baba olarak bunu diliyorum. Başka bir diyeceğim yok. Sizleri çok seviyorum. Var olun hepiniz"



ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Gerçek ismi “Engin Ayhan” olan Engin Nurşani, 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde dünyaya geldi. Annesi Alman vatandaşı olan Angelika Ayhan, babası ise Ozan Aşık Ali Nurşani’dir. Babası aslen Gaziantep'in İslahiye ilçesiden annesi ise Alman asıllıdır.

Küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü "Adına bir çizik çektim" ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yapmış, sesini beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır. Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur.

2008 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e dönerken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştır.

Dilek Nurşani ile evlidir ve "Ozan Ali" adında bir erkek çocuk sahibidir.

2019 yılının mayıs ayında gırtlak kanserine yakalanmıştır. Kısa süre önce rahatsızlanan ve gırtlak kanseri olduğu ortaya çıkan halk ozanı Engin Nurşani için bir moral gecesi düzenlenmiş ve çok sayıda sanatçı da bu geceye katılmıştır.