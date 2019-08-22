Ali Gürlü kimdir? Ali Gürlü kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Ali Gürlü kimdir, kaç yaşındaydı? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Halk Müziğinin usta ismi, TRT sanatçısı, radyo programcısı Ali Gürlü hayatını kaybetti. Ali Gürlü için 23 Ağustos Cuma günü saat 11.00’da TRT İstanbul Radyosu önünde tören yapılacak.Haberi görenler Ali Gürlü kimdir? Ali Gürlü kaç yaşındaydı? merak etmeye başladı. İşte yanıtı..

ALİ GÜRLÜ KİMDİR?

Ali Gürlü, Eskişehir Mahmudiye'de 1947'de dünyaya gelen Ali Gürlü, 1966'da TRT'nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak TRT İstanbul Radyosunda üç yıl süren bir eğitim aldı. Daha sonra askerlik görevini tamamlayan Gürlü, 1970'te TRT İstanbul Radyosunda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albüme imza atan ve 1997'de emekli olan Ali Gürlü, TRT'de program yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.