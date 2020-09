Ali Güneş kimdir? Ali Güneş kaç yaşında, nereli?

Ali Güneş Tuba Büyüküstün'ü Instagram'dan takip etti. Büyüküstün'ün de karşı takip yapması dikkatlerden kaçmazken Ali Güneş ünlü oyuncunun, köpeğiyle çekilmiş olduğu bir fotoğrafa yorum yaptı. Ali Güneş birçok takımın altyapısında oynamış ve 5 yaşından itibaren de futbolla ilgilenmeye başlamıştır.

ALİ GÜNEŞ KİMDİR?

Ali Güneş 23 Kasım 1978 tarihinde Almanya'nın Donaueschingen kentinde bir Türk işçi ailesi olan Bekir ve Rukiye Güneş çiftinin üç çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. Bir büyük ablası ve de bir küçük erkek kardeşı vardır. Aile Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Curali köyünden 1960'lı yıllarda işçi ailesi olarak Almanya'ya göç etmiştir.

Futbola beş yaşında FC 08 Villingen'in altyapısında başladı. Daha sonra FV Donaueschingen ve FC Bräunlingen'in altyapılarında oynadıktan sonra SC Freiburg'un scoutları tarafından keşfedilip buranın altyapısına alındı.

SC FREİBURG

SC Freiburg altyapısında oynarken as takım teknik direktörü Volker Finke'nin dikkatini çekti ve genç takımın yanı sıra as takım antrenmanlarınada çıkmaya başladı. Daha sonra Almanya'nin en yüksek ikinci kademe ligi olan 2. Bundesliga'da mücadele eden as takımın maç kadrosuna dahil edilmeye başlandı. Neticesinde 22 Temmuz 1998 tarihinde Energie Cottbus'a karşı oynanan 2. Bundesliga maçının 87. dakikasında Uwe Wassmer'in yerine oyuna dahil olarak ilk resmî karşılaşmasına çıktı. Böylelikle 30 yıl aradan sonra SC Freiburg'da altyapıdan as takıma yükselebilen ilk futbolcu oldu. Sezonunun ilerleyen haftalarında sık sık oynama fırsatı buldu ve 13 lig karşılaşmasında 3 gol kaydederek takımıyla sezonu 2. sırada tamamlayıp Bundesliga'ya yükselmeyi başardı. İkincisi sezonunda Bundesliga'da mücadele eden takımında düzenli olarak ilk 11'de oynamayı başardı ve takımıyla sezonu düşme hattından uzak bir yerde bitirdi. 1999-2000 sezonunda ligin ilk haftalarında ilk 11'de görev alsa da sezonunun 13. haftasından sonra geçirdiği ağır sakatlıktan dolayı uzun süre sahalardan uzak kaldı ve sezonunun sonunda takıma geri dönme fırsatı bulamadı.

FENERBAHÇE

2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlüğüne getirilen Mustafa Denizli'nin isteği üzerine 2 milyon Alman markına karşılık buraya transfer oldu. Burada gelişiyle beraber takımda uyum sorunu yaşamadan ilk 11'de kendine yer edindi ve ilk sezonunda Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğunda önemli katkısı bulundu. Daha sonraki sezonlarda düzenli olarak ilk 11'de yer bulamasa da sezon başına ortalama 24 karşılaşmada forma giyme fırsatı buldu. 2003-2004 sezonunun sonunda takımıyla tekrar Süper Lig şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Fakat teknik direktör Christoph Daum'un talimatı doğrultusunda gidecekler listesine konduğu için biten sözleşmesi uzatılmadı ve bunun üzerine serbest kaldı.

BEŞİKTAŞ

2004-2005 sezonunun başında Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinden Beşiktaş'la anlaşarak buraya transfer oldu. Burada ilk sezonunda teknik direktörler Vicente del Bosque ve Rıza Çalımbay tarafından düzenli olarak oynatıldı. Kasım 2011 tarihinde takım başına Jean Tigana'nın getirilmesiyle beraber ilerleyen zamanla daha az forma şansı bulmaya başladı. Bu duruma rağmen 2006-2007 sezonunun başında sona ermiş sözleşmesi bir sezonluğuna uzatıldı. Sözleşmesi uzatılmasına rağmen 2006-2007 sezonunda önceki sezondan daha az forma şansı buldu ve sezon sonuna tek Tigana tarafında kadro dışı bırakıldı. Sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle beraber takımdan ayrıldı.

SC FREİBURG

2007-2008 sezonun başında altyapısından yetiştiği ve 2. Bundesliga'da mücadele eden SC Freiburg'a geri döndü. Burada oynadığı iki sezon boyunca sakatlık ve formsuzluklar sonucu 11'in düzenli oynayan bir oyuncusu olmayı başaramadı. 2006-2007 sezonunda SC Freiburg'la 2. Bundesliga şampiyonluğu yaşayarak Bundesliga'ya yükselmeyi başardı. Sezon sonu takımıyla sorunları yüzünden sözleşmesini çift taraflı feshettirerek takımdan ayrıldı.

KASIMPAŞA

2009-2010 sezonunun yaz transfer döneminde Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kasımpaşa'ya iki sezonluğuna anlaşarak buraya transfer oldu. İlk sezonunda sezonu iyi başlamayan ekibin başına sezon arası Yılmaz Vural getirildi. Vural'ın gelmesiyle beraber düşmesine kesin gözle bakılan takım ligde kalmayı başardı. Bu başarıya rağmen bu başarıda emeğı bulunan Ali Güneş gibi oyuncuların sözleşmeleri feshedildi.

BUCASPOR

2010-2011 sezonunun başında Bucaspor teknik direktörü Bülent Uygun'un istediği üzerine Süper Lig'e yeni yükselen Bucaspor'a transfer oldu. Burada iki ay içinde kulüpten maaşını alamadığı için sözleşmesini feshettirip kulüpten ayrıldı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

17 kez milli takımlara çağrılan Mehmet Ali Güneş, 10 kez Türkiye U-21, 3 kez Türkiye A2 millî futbol takımı, 4 kez de Türkiye A millî takım forması olmak üzere toplam 14 kez millî formayı giymiştir.

Ümit milli takımda Türk futbol tarihinde ilk defa gruptan çıkarak 2000 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılan kadroda yer aldı.