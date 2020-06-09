Ali Atik hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırma yapmaya devam ediyor. Usta oyuncu Ayşegül Atik’in eski eşi olan Ali Atik merak ediliyor. Alper ve Argun adından iki oğlu vardır. Ali Atik kimdir, kaç yaşında? Ayşegül Atik’in eşi Ali Atik nerelidir? 1980’li yıllarda eski eşiyle beraber “Önce alışveriş sonra fiş” KDV reklamında rol almıştır. Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALİ ATİK KİMDİR?

Ali Atik,1946 yılında doğmuştur. 1980’li yıllarda hem basketbol hakemliğini hem de tiyatro ve TV’yi birlikte yürüttü. Ali Atik, 80’li yıllarda eşi Ayşegül Atik ile birlikte çektikleri “Önce alışveriş sonra fiş” sloganlı KDV reklamlarında oynadı.

Ali Atik -Ayşegül Atik Çocuk Tiyatrosunu kurup işlettiler.

Ali Atik, 1977 yılında oyuncu Ayşegül Atik ile evlendi. 2002 yılında boşandı. Alper ve Argun Atik adlarında iki oğlu vardır.

Ali Atik, Kasım 2004 yılında yapılan sunuculuğunu Seray Sever’in yaptığı “Ünlüler Çiftliği” yarışmasına katıldı. Toprak Sergen’in birinci olduğu bu yarışmaya; Toprak Sergen, İsmet Özhan, Ali Güven, Banu Alkan, Güllü (şarkıcı), Ceylan, Ferhat Güzel, Hilal Cebeci, Tuğba Altıntop, Ali Atik katıldı.

2009 yılında Bodrum’da “Campanella Bar” adlı eğlence mekanının işletmeciliğini yapmıştır. 2016 yılından itibaren Bodrum’da “Haydi Abbas” adlı mekanda işletmecilik yapmaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

1989 -Alıştık Artık (TV Dizisi)

Senaryo :

1989 – Alıştık Artık (TV Dizisi)

1979- Tatlı Çarşamba (TV Dizisi)

Yapımcı :

1989 – Alıştık Artık (TV Dizisi)

Oyuncu :

1989 – Alıştık Artık (TV Dizisi)

1979- Tatlı Çarşamba (TV Dizisi)