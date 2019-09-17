Aleyna Tilki'yi üzen haber! Konseri iptal edildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesikampüsünde, özel bir okulun organizasyonu ile gerçekleştirilmesi planlanan Aleyna Tilki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

KENTTEKİ BAZI KİŞİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 26 Eylül'de KSÜ'nün Avşar Kampüsü'ndeki stadyumda sahneye çıkacağı, üniversitenin sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden günler öncesinden duyuruldu. Ancak kentteki bazı kişiler, yapılması planlanan konsere tepki gösterdi.

REKTÖRLÜK KONSERİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Gelen tepkiler üzerine KSÜ Rektörlüğü, internet sitesinden yaptığı duyuruda özel bir okulun sponsorluğunda gerçekleştirilmesi düşünülen konserin iptal edildiğini duyurdu.