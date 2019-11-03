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  3. Aleyna Tilki'ye ne oldu? Hareketi dikkat çekti

Aleyna Tilki'ye ne oldu? Hareketi dikkat çekti

Aleyna Tilki'ye ne oldu" Hareketi dikkat çekti

Kuruçeşme'de görüntülenen şarkıcı Aleyna Tilki, gazetecileri farkedince yüzünü gizlemeye çalıştı. Tilki, yeni imajıyla görüntülenmek istemedi.

Genç popçu Aleyna Tilki önceki akşam Kuruçeşme’de bulunan kuaföründen çıkarken görüntülendi. Saçlarının bir kısmını maviye boyattığı görülen şarkıcı, gazetecileri farkedince yüzünü gizlemeye çalıştı. Habertürk'ün haberine göre; Yeni imajıyla görüntülenmek istemeyen Tilki “Modumda değilim” dedi. Muhabirlerin sevgilisi Kadir Güneş’le ilgili sorularınıda yanıtsız bırakan şarkıcı, koşar adımlarla lüks otomobiline bindi.

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