Aleyna Tilki'ye etten duvar!

Festival kapsamında, Gönen Yıldız meydanında düzenlenen konsere Gönenlilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden binlerce insan aktı. Erken saatlerde meydanı dolduran Aleyna Tilki hayranları konser boyunca doyasıya dans ettiler.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Aleyne Tilki, Gecenin ilerleyen saatlerine kadar kendi parçalarından oluşan ve çeşitli sanatçıların parçaları ile meydandakileri coşturdu. Gece de Aleyna Tilki için alınan aşırı güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. (İHA)