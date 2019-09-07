Aleyna Tilki'ye etten duvar!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Balıkesir'in Gönen İlçesinin Kurtuluşunun 97. Yıldönümü Kapsamında 12. Gönen Ulusal Oya ve Çeyiz Festivalinin ilk gecesinde sahne aldı. Tilki, söylediği hareketli parçalarıyla meydanı dolduranları coşturdu.
Festival kapsamında, Gönen Yıldız meydanında düzenlenen konsere Gönenlilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden binlerce insan aktı. Erken saatlerde meydanı dolduran Aleyna Tilki hayranları konser boyunca doyasıya dans ettiler.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Aleyne Tilki, Gecenin ilerleyen saatlerine kadar kendi parçalarından oluşan ve çeşitli sanatçıların parçaları ile meydandakileri coşturdu. Gece de Aleyna Tilki için alınan aşırı güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. (İHA)