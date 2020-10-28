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  • Aleyna Tilki'nin sokak müzisyenliği yaptığı anlar sosyal medyaya damga vurmuştu... İlk kez konuştu!
28 Ekim 2020 Çarşamba 11:08 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki'nin sokak müzisyenliği yaptığı anlar sosyal medyaya damga vurmuştu... İlk kez konuştu!

Aleyna Tilki'nin sokak müzisyenliği yaptığı anlar sosyal medyaya damga vurmuştu... İlk kez konuştu!

Geçtiğimiz günlerde sokak müzisyenliği yaptığı ortaya çıka genç popçu Aleyna Tilki, konuyla ilgili ilk kez konuştu Tilki, "Sokaktaki insanları çok sevmek lazım" sözleriyle dikkat çekti.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Levent’te müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi. İlhamın geceleri geldiğini belirten Tilki, "Sabahlara kadar şarkı yazmayı seviyorum" dedi. Genç popçu, 15 yaşında Taksim'de sokak müzisyenliği yapması hakkında da ilk kez konuştu.

"SOKAKTAKİ İNSANLARI ÇOK SEVMEK LAZIM"

Tilki, "Oradaki müzisyenlere yardım etmek için şarkı söylemiştim. Sokak müziğini çok seviyorum. Sokakta müzik yapan birisini asla geri çevirmemek lazım. Sokaktaki insanları çok sevmek lazım. Kışın çok üşüyorlar" açıklamasında bulundu.

"O ÇOCUĞUN DA EKMEK PARASI ÇIKTI"

Geçtiğimiz yıl Amerika'da da sokak müzisyenliği yaptığını itiraf eden Tilki, "Geçtiğimiz yıl da Amerika'da sokak müzisyenliği yaptım. Durumu iyi olmayan bir çocuğun yanına gidip, 'Ben söyleyeceğim, sen çalacaksın' dedim. Sonra epey para topladık. O çocuğun da ekmek parası çıktı" ifadelerini kullandı. 

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık/ <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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