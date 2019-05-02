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  3. Aleyna Tilki'nin reklamdan aldığı ücret ağızları açık bıraktı!

Aleyna Tilki'nin reklamdan aldığı ücret ağızları açık bıraktı!

Aleyna Tilki'nin reklamdan aldığı ücret ağızları açık bıraktı!

Aleyna Tilki, reklam ücretiyle Ajda Pekkan’ı geçti. Aynı dondurma firmasının yüzü olan ikiliden Pekkan 750 bin TL kazanırken Aleyna ise 1,5 milyona imza attı. 

Recep ASLAN

Müzik dünyasının genç jenerasyonları arasında yıldızı parlayan Aleyna Tilki, reklam dünyasında da birinciliği elden bırakmıyor! Seslendirdiği şarkılarla listelerin başında yer alan Aleyna Tilki, reklam camiasında bu kez Ajda Pekkan’ı solladı! Cornetto dondurmasının reklam yüzü olan genç popçu, kazandığı ücretle aynı firmanın Magnum ürününü tanıtacak olan Süperstar Ajda Pekkan’a fark attı. Markanın yeni sezon şarkısını seslendirecek olan Aleyna Tilki 1,5 milyona imza atarken Ajda Pekkan ise 750 bin TL’ye firmayla el sıkıştı. Reklamdaki kazancıyla Ajda Pekkan’ı ikiye katlayan Aleyna Tilki, yeni anlaşmalara da imza attı. 

Ajda Pekkan, reklam çalışması için dünya yıldızlarını çeken Mert Alaş’ın objektifine poz verdi. 

Dondurma reklamının ardından Aleyna Tilki, Loft markası için ikinci kez kamera karşısına geçti. Markanın yeni ürünlerini tanıtacak olan genç popçu, bu yaz şarkılarına yoğunlaşacağını söyledi.  

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